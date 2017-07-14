Dışişleri'nden 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haremi Şerif'te meydana gelen olaydan ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail’in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki başta Harem-i Şerif olmak üzere dini mekânların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesinin insani ve hukuki gereklilik olduğunu hatırlatırız. Bu çerçevede Harem-i Şerif’in, olay sonrasında İsrail tarafından uygulamaya konulan giriş yasağı derhal kaldırılmak suretiyle ibadete açılması ve sükûnetin bir an önce sağlanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.