Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.531
    Euro: 3.716
  • BIST: 78138.66
    Altın: 130.427

Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri'nden Irak'taki intihar saldırısına kınama

Dışişleri'nden Irak'taki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, "Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Dışişlerinden Iraktaki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarına ilişkin, "Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, 20'nin üzerinde Iraklı'nın hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısı şiddetle kınandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, tüm Irak halkına başsağlığı, sabır ve metanet dilenen açıklamada, "Türkiye, ortak hedefimiz olan terörle mücadelede tüm imkanlarıyla Irak Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ölü sayısının 24'e, yaralıların ise 38'e yükseldiği bildirilmişti.

Etiketler: ırak saldırı, Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER