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Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad şehrinde 15 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı Afganistandaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Celalabad'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. ifadeleri kullanıldı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganın, içinde kendisinin de olduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtmişti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Hogyani, 20 kişinin de yaralandığını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, saldırı, celalabad
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