Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyareti Çin basınında

Çin’i 15-16 Haziran tarihlerinde ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan ve Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmeler yaptı.

İki ülkenin arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası alanda iş birliklerini artırmanın ön plana çıktığı bu görüşmeler, Çin basınında geniş yer buldu.

Çin haber ajansı Şinhua, “Türkiye, Kuşak ve Yol projesinde Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü olmayı umuyor” başlığıyla verdiği haberinde bu projelerle Türkiye ve Çin’in çok sayıda iş birliği fırsatı bulacağı konusunu ön plana çıkardı.

Türkiye’nin desteklediği Orta Koridor’un, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifiyle entegre edilmesi durumunda iş çevreleri için büyük fırsatlar sunacağı kaydedilen haberde, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğine ve söz konusu proje için iki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlere dikkat çekildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de “Türkiye, Çin ile yakın ilişkiler kurarak daha güçlü bölgesel ve küresel roller gözlüyor” başlığıyla verdiği haberinde Çin ile Türkiye arasında ikili ticari ilişkiler ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel sorunlarda iş birliği yapılması konusu öne çıktı.

İki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi, ikili ticaret ve yatırımın artırılması noktasında hala büyük bir alan ve potansiyel olduğu vurgulanan haberde, Türkiye’nin, Suriye, Libya, Yemen ve Ortadoğu’nun geri kalanında Çin ile benzer bir tutuma sahip olduğu ifade edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Bölgemizde çok sayıda sorun var. Bu sorun ve problemler Suriye, Yemen, Libya ile Ortadoğu’nun diğer kısımlarında bulunuyor. Çin ile bu problemlerin en azından bazılarını siyasi yollarla çözmek için birlikte çalışabiliriz” dediği aktarıldı.

Kaynak: AA