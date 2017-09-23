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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'ta temasları devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun New Yorkta temasları devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Genel Görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra kabul ettiği Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab başkanlığındaki heyetle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Togo Dışişleri, İşbirliği ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Robert Dussey, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ve Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Marcelo Faurie ile görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, BM 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Genel Sekreteri Vinicio Cerezo ile de görüştü. AA

Etiketler: new york, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, BM, abd
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