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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

24 Haziran seçimlerinin ardından bir kez daha Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Mevlüt Çavuşoğlu, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Akıncı ve Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası yemeğe geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.

Çavuşoğlu, daha sonra Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak. 

Kaynak: AA

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