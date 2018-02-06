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Buradasınız : » » Dikmetaş'ta teröristlerin dağı tepeyle bağladığı hendek ortaya çıktı

Dikmetaş'ta teröristlerin dağı tepeyle bağladığı hendek ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Dikmetaş Köyü'nde, teröristler tarafından kaçış yolu olarak kullanılan hendekler bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü.

Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.

Muhalifler, köy yolunda mayın taraması yapıyor.

36 nokta teröristlerden kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak Köyü ve Hac Bilal Köyü, Cinderes beldesinde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK, hendek, afrin
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