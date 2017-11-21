Dikkat Mayınlı Bölge!

Savaşın ardından başlayan mayın temizleme faaliyetleri ise devam ediyor. Bugüne kadar patlayan bin 754 mayın nedeniyle çoğu sivil 615 kişi yaşamını yitirdi, bin 139 kişi yaralandı ya da sakat kaldı.

Ülke topraklarının yüzde 2,13'üne tekabül eden mayınlı arazilerde, mayın temizleme uzmanları da ölümle burun buruna çalışıyor. 1996 yılından bu yana 51 mayın temizleme uzmanı, temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamalarda yaşamını yitirdi.

Mayınların tamamen temizlenmesi 2025 yılını bulacak.

Bosna Hersek Mayın Eylem Merkezi (BHMAC) verilerine göre, ülkede kayıtlı 20 bin, kayıt dışı ise tahminen 15 bin mayınlı arazi bulunuyor.

Büyük şehirlerin çoğunun mayınlardan temizlendiğini söyleyen BHMAC yetkilileri, küçük belde ve köylerde hala mücadele verdiklerini de ekledi.

Mayın Eylem Merkezi’nden yapılan açıklamada, yeterli teknik ve insani kaynaklara sahip olunmasına rağmen maddi imkânsızlıklar nedeniyle çalışmaların aksadığı da belirtildi.

Bosna Hersek’in mayınlardan tamamen temizlenmesi 2025 yılını bulacak.





AA