DHKP-C'li Erdal'ın avukatı Puigdemont'u savunacak

İspanya'nın doğusunda 27 Ekim'de ilan ettikleri tek taraflı bağımsızlık kararı Anayasa Mahkemesince askıya alınan Katalonya özerk yönetiminin ayrılıkçı siyasetçileri hakkında yasal süreç başlatıldı.

İki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükümet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulu'nun 5 üyesini 2-3 Kasım tarihlerinde ifade vermek üzere çağırdı.

45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükümet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

İspanyol basınının mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Puigdemont'un pazartesi günü gittiği Brüksel'de kalmaya devam etmesi halinde tutuklamanın Belçika makamlarınca gerçekleştirilebileceği yazıldı.

Puigdemont ve diğer hükümet üyelerinin siyasi sığınma talep edebilecekleri, tutuklanmalarına veya serbest kalmalarına Belçikalı hakimin karar vereceği kaydedildi.

Belçika mahkemesinin ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'ya iadesini reddetmesi halinde yeni karar mekanizmasının Belçika Bakanlar Kurulu olacağı, buradan çıkacak olası ret kararında ise son itirazın Belçika Temyiz Mahkemesine yapılacağı bildirildi.

Belçika yasalarına göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çiğnendiği gerekçesiyle Puigdemont ve diğer Katalan hükümeti üyelerinin İspanya'ya iadesinin reddedilebileceği de öne sürüldü.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin avukatı olarak açıklanan ve geçmiş dönemlerde DHKP-C'li Fehriye Erdal ve ETA'lı bazı teröristlerin de avukatlığını yapan Paul Bekaert, "siyasi sığınma başvurusunda bulunmama kararı aldıklarını ancak İspanyol mahkemelerinin iade talebine karşı mücadele kararı verdiklerini" ifade etti.

Mevcut yasalara göre, Belçika makamlarının ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin İspanya'ya iadesini kabul etmesi halinde bunun, kararın alınmasını takiben 10 gün içerisinde uygulanacağı, aksi taktirde ise itirazların ve buna verilecek cevapların 60 günlük süreçte olacağı belirtildi.

Bu arada, Puigdemont ve diğer Katalan hükümeti üyelerinin haklarındaki suçlamalardan tutuksuz yargılanmaları için Ulusal Mahkemeye 6 milyon 207 bin 450 avro kefalet ödemeleri gerekiyor. Bu paranın ödenmemesi halinde İspanyol mahkemesinin tüm sanıkların mal varlıklarına el konulması kararı çıkarabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA