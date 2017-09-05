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Deyrizor'daki DEAŞ kuşatması kırıldı

Suriye'de Esed rejimi güçleri, Irak sınırında yer alan Deyrizor ilindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırdıklarını duyurdu.

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Deyrizordaki DEAŞ kuşatması kırıldı

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'de Deyrizor ilinin merkezindeki terör örgütü DEAŞ kuşatmasını kırdıklarını duyurdu.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, rejim güçleri, Irak sınırında yer alan Deyrizor kent merkezindeki 137. Topçu Tugayı'na ulaşarak kuşatmayı deldi.

Rus hava şemsiyesinde ilerleyen rejim güçleri, Humus'un batısındaki Tedmur (Palmira) ilçesini mart ayında geri alarak Humus çölünden DEAŞ'lıların toplandığı Deyrizor'a doğru ilerleyişe geçmişti.

Rejim güçleri, geçen ay başında Humus'un doğusundaki Sükne beldesini ele geçirdikten sonra Birşeya Dağı ve doğusundaki Bir Kuseybe, Tar El Tarfavi ve Kasr Tarfavi köylerini terör örgütünden almıştı.

Böylece rejim, Deyrizor il sınırına batısından giriş yapmıştı.

Son nüfus sayımına göre yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Deyrizor'un büyük kısmı, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde.

İl kırsalına hakim olan DEAŞ, il merkezi ve çevresinde de rejim güçlerini kuşatmada tutuyordu.

Etiketler: Deyrizor, DEAŞ kuşatması
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