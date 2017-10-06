Deyrizor'da sivillerin üstüne bomba yağdırdılar: 79 ölü

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde son 48 saatte düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 79 sivilin öldüğü bildirildi.

Deyrizor'daki aktivistlerden Ahid Sileybi, ''Rusya ve Esed rejime ait savaş uçakları Deyrizor'da sivillerin yaşadığı bölgeleri yoğun bir şekilde bombaladı.'' dedi.

Sileybi, son 48 saatte düzenlenen saldırılarda Deyrizor'un doğusundaki Sukeri beldesinde 6, Aşare ve Hecin beldesi yakınlarında 50, Koriye ve Şenen beldesinde 13, Hecin ve Abas beldelerinde 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca sivilin yaralandığını ifade etti.

Rejimin ve Rus uçaklarının Deyrizor'daki çatışmalardan kaçmaya çalışan sivilleri hedef aldığını kaydeden Sileybi, ''Rus uçakları Deyrizor yakınlarında Fırat nehrini geçmeye çalışan sivillerin konvoyunu hedef aldı. Saldırıda kaç sivilin öldüğü ve yaralandığını bilmiyoruz.'' dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dün yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımız, Deyrizor'dan kaçan 13 kişilik bir ailenin 10 üyesinin hava saldırıları ve yol boyunca döşenen patlayıcı maddelerden dolayı hayatını kaybettiği gibi korkunç olayları rapor etti." ifadesine yer vermişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) yayımladığı raporunda, Suriye'de çatışan tarafların saldırılarında eylül ayı içinde 200'ü çocuk, 144'ü kadın en az 912 sivilin öldüğünü açıklamıştı.