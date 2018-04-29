Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile ABD destekli YPG/PKK çatıştı

Suriye'de rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

ABD desteğiyle geri aldılar

Terör örgütü YPG/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.

İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile YPG/PKK'lı 5 terörist öldü.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. YPG/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna YPG/PKK, batısına Esed rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.

Kaynak: AA