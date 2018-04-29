  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.054
    EURO 4.922
  • BIST 107614.27
    ALTIN 172.424
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile ABD destekli YPG/PKK çatıştı

Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile ABD destekli YPG/PKK çatıştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK ve rejim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deyrizorda rejim yanlısı güçler ile ABD destekli YPG/PKK çatıştı

Suriye'de rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

ABD desteğiyle geri aldılar

Terör örgütü YPG/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.

İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile YPG/PKK'lı 5 terörist öldü.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. YPG/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna YPG/PKK, batısına Esed rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER