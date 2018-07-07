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Dev Trump balonu uçuş izni aldı

Trump'ı barışçıl şekilde protesto etmek isteyen bir grup İngiliz, dev Trump balonunu uçurmak için Londra Belediyesi'nden izin aldı.

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Sarı saçları, elinden düşürmediği cep telefonu ve altında beziyle mızmız bebek Trump balonu, Londra semalarında süzülmek için uçuş izni aldı.

İzni veren Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han, göreve yeni başladığı dönemde Donald Trump ile Twitter üzerinden söz düellosuna girmişti. Han, terörizm ve İngiltere'deki Müslüman topluluğu hedef alan sözleri nedeniyle Trump'a tepki göstermişti.

2 saat havada kalacak

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da yapacağı ilk İngiltere ziyaretinde, bu koca balon havada süzülecek. 6 metre yüksekliğindeki balon, 13 Temmuz'da yerel saatle 09:30'dan 11:30'a kadar havada kalacak.

Trump'ın 3 günlük ziyareti sırasında, Kraliçe 2. Elizabeth ve Başbakan Theresa May'in yanı sıra, bu izne imza atan Sadık Han'la da görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, protesto, Londra Belediyesi, balon
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