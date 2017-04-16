Dev çöp yığını çöktü: 22 ölü

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da dün çöp yığınlarının çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Ordu yetkilileri, başkentin en yoksul bölgelerinden Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayda yaralanan 12 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, 78 evin yıkıldığını, 150'den fazlasının zarar gördüğünü aktardı.

Yetkililer, enkaz altındaki kişilerin tam sayısının belirlenmesinin ise şu an için oldukça zor olduğunu ifade etti.

Bölge halkının çöp yığının kaldırılması için son yıllarda düzenlediği protestolara destek veren aktivist avukat Nuwan Bopage ise 20 kişinin hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Ordu Sözcüsü Roshan Seneviratne, dün Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Seneviratne ayrıca, olayda evleri yıkılan ve yıkılma tehlikesi altında olan 625 kişinin de bölgedeki okullara sevk edildiğini söylemişti. Kazanın, ülkede yeni yıl kutlamaları sırasında yaşandığı ifade edilmişti.

Son birkaç yıldır başkentin çöplerinin toplandığı Meetotamulla'da derme çatma evlerde yaşayan halk, sağlıklarının tehlikede olduğu gerekçesiyle protestolar düzenliyordu.