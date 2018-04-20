Deutsche Bank'tan 4 milyar euro'luk hata

Alman Deutsche Bank'ta sıradışı bir para transferi yapıldı. Borsaya 28 milyar euro transfer edildi.

Bu miktarın 4 milyar eurosu'nun fazladan transfer edildiği anlaşıldı. Milyarlarca euro'luk hata hemen giderildi.

Üstelik yatan para, günlük limitten de fazlaydı. Borsaya nasıl olup da günlük limitten bu kadar fazla para yatırıldığı ise merak konusu.

Geçen ay gerçekleşen milyar dolarlık bu hata ortaya çıkınca, Alman basınında geniş yer buldu.

Bankanın güvenlik ve kontrol süreçleriyle ilgili yeni soru işaretleri de gündeme geldi.

Kaynak: TRT Haber