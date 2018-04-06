Destekçilerinden, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya "diren" çağrısı

Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlaması yüzünden aldığı 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi talebini reddeden Brezilya Yüksek Mahkemesi, Lula'nın 24 saat içinde teslim olmasını istedi. Ancak Lula'yı destekleyen taraftarlar Lula'ya, "tutuklanmaya diren" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 2 bin kişilik İşçi Partisi üyesi, Sao Paulo yakınındaki Metal İşçileri Sendikası Binası önünde protesto gösterileri düzenledi ve Lula'yı polisten koruma sözü verdi. İşçi Partisi Senatörü Lindbergh Farias, "Bu hapis kararını yasa dışı olarak değerlendiriyoruz. Bu duruma düştü ise neden kendini teslim etsin? Onu tutuklamak istiyorlarsa buraya gelsinler" dedi.

"Lula sonuna kadar direnmeli. Kaçmayacak, burada kalacak ve bir mücadele olmadan teslim etmeyeceğiz" diyen bir sendika üyesi, sokağı kapatıp polisle yüzleşeceklerini açıkladı.

Kara para aklama ve rüşvet suçlaması

Lula, yolsuzluk, kara para aklama ve rüşvet suçlamalarından ötürü aldığı hapis cezasını temyize götürmüştü. Temyiz kararını beklerken yüksek mahkemeden hapis kararının ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme ise talebi reddetti.

Lula'nın ülkede bu yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olması söz konusuydu. Anketlerde, başkanlığı kazanacak isim olarak en çok Lula'nın ismi öne çıkıyor. Başkanlık seçimlerinin Ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AFP