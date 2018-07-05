Dera'da saldırıların şiddeti arttı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde iki haftadır artan gerilim sonrası, rejimin saldırıları ve Rus hava bombardımanı daha önce görülmemiş şekilde arttı. Dün gece itibarıyla gerçekleştirilen 600 hava saldırısı, Ürdün sınırında bulunan Tayyibe, Neime, Sayda ve Üm Meyazin gibi kasabaları hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, rejim güçlerinin girmeye çalıştığı ve dün geceden beri bombalanan Sayda kasabasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 1’inin kadın 4’ünün ise çocuk olduğunu açıkladı.

Müzakereler başarısız oldu

Esed rejiminin Suriye’nin Dera kentine başlattığı operasyon, muhaliflerin Rusya ile müzakere talep etmeleri ile duraksamıştı. Ancak müzakerelerin başarısız olmasının ardından tekrar başlayan saldırılar, şiddetin artmasına neden oldu.

Müzakere heyeti, Dera'da Rusya yürütülen görüşmelerde sonuç alınamadığını açıkladı.

Heyet, Rusya'nın muhaliflerin elindeki ağır silahların hepsinin bir anda verilmesini istemediğini ancak yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi ve rejim ile İran destekli grupların 10 Haziran'dan sonra Dera'da ele geçirdikleri yerlerden çekilmesi taleplerinin Rusya tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Müzakerelerin yeniden yapılması bekleniyor

Rusya ile öğle saatlerinde görüşen muhalif heyeti, rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneydeki bölgelere girmemesi için taahhüt istemişti. Sivillerin evlerine yeniden dönmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, ateşkesin sağlanması halinde ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim etmeyi teklif etmişti.

Öte yandan askeri muhalifler, Rusya ile 30 Haziran'da bir araya gelerek görüşmeler yürütmüş ancak sonuçsuz kalmıştı. Müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yeniden yapılması bekleniyor.

Kaynak: AAWSAT, AA