  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 3.9
  • BIST 91183.37
    ALTIN 150.631
Buradasınız : » » Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Azerbaycan'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Azerbaycan'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu Azerbaycanda

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Hasanov, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin dostluk ve kardeşlik bağları üzerinde kurulduğunu söyledi.

Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin daima geliştiğini ve her iki taraf için de faydalı olduğunu vurguladı.

Bostanoğlu ise Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkilerin daha da güçlenmesinde karşılıklı temasların öneminden bahsetti.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve askeri eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak tatbikatlar, tecrübe paylaşımı gibi konular müzakere edildi.

Bostanoğlu şehitlikleri ziyaret etti

Oramiral Bostanoğlu, temasları kapsamında Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bırakan Bostanoğlu, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgenerel Zafer Ocak'ın eşlik ettiği Bostanoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk sundu ve anı defterini imzaladı.

Bostanoğlu, 3 gün sürecek temasları kapsamında Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ve askeri okulları ziyaret edecek.

Etiketler: deniz kuvvetleri komutanı oramiral bilent bostanoğ, Azerbaycan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER