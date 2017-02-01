Demokratlardan kabineye boykot

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndaki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın Adalet, Hazine ve Sağlık bakanlıklarına aday gösterdiği isimlerin oylamalarını geciktiriyor.

Demokrat senatörler, Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions'ın adaylığına yönelik oylamayı, Senato Yargı Komitesi'ndeki oturumu uzatarak çarşamba gününe erteletti.

Hazine ve Sağlık Bakanlıklarının oylamaları ise boykot edildi.

Senatodaki Demokratlar, Trump'ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin ve Sağlık Bakanı adayı Thomas Price'ın onaylanması için yapılması gereken oylamalara katılmadı.

Boykot nedeniyle oylama ertelendi.

Muhalefet, Price'ın sağlık ve ilaç şirketleri ile Mnuchin'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OneWest adlı banka ile arasındaki finansal faaliyetleri gerekçe gösteriyor.

Öte yandan, Senato, Trump'ın Ulaştırma Bakanlığına seçtiği Elaine Chao'nun adaylığını 6'ya karşı 93 oyla onayladı.

Trump'tan tepki

Boykotlara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da tepki geldi.

Trump sosyal medya'dan "Demokratlar bize Adalet Bakanımızı ve kabinenin geri kalanını ne zaman verecek?" diye sorarken, Washington'ın çalışamama ihtimalini dile getirdi.