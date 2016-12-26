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Demokratik Kongo'daki saldırılarda 13 sivil öldü

Demokratik Kongo'da Mai Mai Mazembe silahlı grubunun düzenlediği saldırıda en az 13 sivil hayatını kaybetti

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Demokratik Kongodaki saldırılarda 13 sivil öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) Mai Mai Mazembe silahlı grubunun saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Bwito bölgesinin Gençlik Konseyi Başkan Yardımcısı Kambale Kaniki, AA muhabirine açıklamasında, bölgede yaşayan Nande etnik grubu üyelerinden oluşan Mai Mai Mazembe silahlı grubuna bağlı kişilerin Nyanzale kasabasına saldırdığını belirtti. Kaniki, saldırıda Hutu etnik grubundan en az 13 sivilin öldüğünü kaydetti.

Hutu etnik grubundan silahlı ve bıçaklı ayrılıkçıların geçen hafta ülkenin doğusundaki Rutshuru bölgesinde Mine kasabasına saldırdığını hatırlatan Kaniki, bu saldırıda Nande mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kaniki, son saldırının etnik gruplar arasındaki hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır, doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Etiketler: Demokratik Kongo, saldırılar, Mai Mai Mazembe silahlı grubu, sivil
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