Demokratik Kongo'da siyasi kriz sürüyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın iktidarda kalmasına karşı çıkan esnaf kepenk kapattı.

Albay Pierrot Mwanamputu, güvenlik güçlerinin başkent Kinşasa'da üst düzey güvenlik önlemleri aldığını, olası eylem ve gösterilere anında müdahale edileceğini söyledi.

Ülkede sosyal medya ağlarına erişimin engellendiği de iddia ediliyor. Üniversite öğrencisi Gabin Mutomb, konuyla ilgili "Kabila interneti kapatsa bile sessiz kalmayacağız. Eski Devlet Başkanı Mobutu Sese Seko da internet kesildiği dönemde iktidardan indirilmişti. Kabila da gerekirse aynı şekilde gider." ifadelerini kullandı.

Mai Mai milisleri saldırı düzenledi

Öte yandan ülkenin doğusundaki Butembo şehrinin Emniyet Müdürü Richard Mbambi, Mai Mai silahlı grubunun kentte bir karakola, bir cezaevine ve BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) yerleşkesine saldırdığını açıkladı.

Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini söyleyen Mbambi, çatışmada dokuz saldırgan, bir mavi bereli, bir polis, bir asker ve bir sivilin öldüğünü söyledi.

Mbambi, yedi saldırganın yakalandığını ve bölgede kontrolün sağlandığını kaydetti.

Mai Mai silahlı grubu, Kabila'nın iktidardan ayrılmasını talep ediyor.

DKC'de halkın 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen ay yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Ülkede seçimlerin düzenlenebilmesi amacıyla muhalefetin bir kısmı ile iktidar arasında eylülde başlatılan diyalog görüşmeleri, ekimde imzalanan bir anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi için halk Nisan 2018'de sandık başına gidecek ve Kabila seçime kadar iktidarda kalacak.

Ancak iktidar, muhalefetteki bazı partilerin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Güçler Topluluğuyla uzlaşmaya varamadı. AA