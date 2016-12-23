Demokratik Kongo'da protesto: 40 ölü, 107 yaralı

Birleşmiş Milletler (BM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın iktidardan ayrılması için son bir haftadır ülke çapında düzenlenen gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, DKC'de son günlerde artan şiddet olaylarının son derece rahatsız edici olduğunu ve ülkedeki istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.

Hüseyin, son bir haftada BM'nin Kinshasa, Lumbumbashi, Boma ve Matadi'de 40 sivilin öldüğünü belgelediklerini ve ölenlerin çoğunluğunun 19 Aralık'ta görev süresi dolan fakat iktidarı bırakmayan Devlet Başkanı Kabila'yı protesto eden siviller olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki olaylarda 107 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Hüseyin, 460 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti. AA