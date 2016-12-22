Demokratik Kongo'da protesto: 275 gözaltı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC), Polis sözcülerinden Pierrot Mwanamputu düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın görevi bırakması talebiyle ülke çapında salı gününden bu yana süren gösterilerde 275 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği protestolarda başkent Kinşasa'da 8 karakolun yağmalanıp ateşe verildiğini ve 34 belediye otobüsünde maddi hasar meydana geldiğini kaydeden Mwanamputu, güvenlik tedbirleri kapsamında yeni yıla kadar polisin sokaklarda nöbet tutacağını bildirdi.

Muhalefet ise çok sayıda kişinin Kabila karşıtı olmaları nedeniyle gözaltına alındığını ileri sürdü.

Ülkedeki BM İnsan Hakları Direktörü Jose Maria Aranaz da güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasını kınadı. AA