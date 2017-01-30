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Buradasınız : » » Demokrat Parti Trump'ın göçmen kararına karşı harekete geçiyor

Demokrat Parti Trump'ın göçmen kararına karşı harekete geçiyor

ABD Meclisindeki Demokrat Parti üyeleri, Başkan Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini sınırlandıran yeni kararnamesini durduracak bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

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Demokrat Parti Trumpın göçmen kararına karşı harekete geçiyor
ABD Meclisindeki Demokrat Parti üyelerinin, Başkan Donald Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini durduracak "Özgürlük Heykeli Değerleri Yasası 2017" başlığında bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandıkları bildirildi.
 
Demokrat Parti’nin Kaliforniya temsilcilerinden Zoe Lofgren, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda yer alan Demokrat Parti üyelerinin Trump’ın kararnamesini durduracak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
 
"Kararname hükümsüz ve geçersiz"
 
Lofgren tarafından hazırlanan taslakta Trump’ın kararnamesinin “hükümsüz ve geçersiz” olduğu kaydedildi.
 
Hazırlanan yasa tasarısı sayesinde ülkeye giriş yapmak isteyen insanların dini tercihleri ve vatandaşlıkları sebebiyle mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
 
Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından çok sayıda kişi havaalanlarında gözaltına alınmıştı. AA
 
Etiketler: Donald Trump, mülteci kararı, Demokrat Parti, karşı hamle
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