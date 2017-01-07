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Delta Havayolları 350 uçuşunu iptal etti

Delta Havayolları, 350 uçuşunu fırtına nedeniyle iptal etti.

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Delta Havayolları 350 uçuşunu iptal etti

Atlanta merkezli Delta Havayollarından yapılan açıklamaya göre, cuma akşamı ve cumartesi yapılacak 350 uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Atlanta'daki fırtınanın kara dönüşebileceği ve iptallerin devam edebileceği ifade edildi.

Havayolu şirketi, uçuşları fırtınadan ötürü iptal edilen müşterilerine para iadesi yapılacağını ve uçuş planlarını değiştirmek isteyen yolculardan ücret talep edilmeyeceğini duyurdu.

Günde 5 binin üzerinde sefer düzenleyen Delta Havayolları, yolcu sayısı ve yıllık gelir bakımından dünyanın ikinci en büyük havayolu firması olarak biliniyor. AA

Etiketler: delta havayolları, Fırtına, olumsuz hava koşulları
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