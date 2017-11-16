DEAŞ'ın Suriye'deki son toprakları: Elbu Kemal

Elbu Kemal, Suriye topraklarında, Deyrizor'un güneydoğusunda, sınırın sıfır noktasında bir kasaba.

Suriye'de vekalet savaşı yürüten tüm taraflar askeri güçlerini buraya yığmış durumda.

Peki Elbu Kemal'in önemi nedir?

DEAŞ'ın Suriye'de kontrol ettiği son yerleşim birimi olması açısından önem taşıyor.

Esed güçleri, geçen hafta Elbu Kemal'i aldıklarını, kent merkezinde DEAŞ'ın varlığına son verdiklerini ilan etmişti.

Ancak DEAŞ'lı teröristler karşı saldırıya geçerek, ertesi gün kasabada yeniden kontrolü sağladı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin burada saklandığı için DEAŞ teröristlerinin ölümcül bir savunma sergilediği öne sürülüyor.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi noktasında kritik öneme sahip

Elbu Kemal'in Rusya, Esed rejimi ve Hizbullah koalisyonu tarafından ele geçirilmesi halinde, iç savaşın bitmesi yönünde önemli bir adım atılacak.

DEAŞ terör örgütü de Suriye topraklarından büyük ölçüde silinecek.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Elbu Kemal'in el değiştirmesi ile İran'ın nüfuz alanını Tahran'dan Beyrut'a kadar uzatmasından endişe ettiği ifade ediliyor.

İran Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani'nin harekatı yönetmek için Elbu Kemal'e gittiğine dair İran basınında da haberler yer aldı.

Elbu Kemal'in kuzey batısındaki YPG güçlerinin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından çatışmaya dahil edilebileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber