  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.868
    EURO 4.482
  • BIST 111894.54
    ALTIN 159.792
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » DEAŞ'ın propagandasını yapan Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

DEAŞ'ın propagandasını yapan Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DEAŞın propagandasını yapan Le Penin dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa Ulusal Meclisi, Le Pen'in terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraflar paylaştığı için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Marine Le Pen, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'a ait 3 fotoğraf paylaşmış, bunun üzerine Nanterre Savcılığı da Le Pen hakkında şiddet içerikli fotoğraflar yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ulusal Meclis, aşırı sağcı Gilbert Collard'ın milletvekili dokunulmazlığını da 27 Eylül'de aynı gerekçeyle kaldırmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), haziran ayında AP üyesi de olan Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Marine Le Pen, DEAŞ, dokunulmazlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER