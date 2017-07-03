  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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DEAŞ'ın patlayıcı imalathanesi vuruldu: 10 terörist öldürüldü

Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının DEAŞ'a ait bir patlayıcı imalathanesine düzenlediği saldırıda 10 terörist öldürüldü.

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DEAŞın patlayıcı imalathanesi vuruldu: 10 terörist öldürüldü

Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinde bulunan bir patlayıcı imalathanesine düzenlediği hava saldırısında 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Havice Kaymakamı Sebhan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının DEAŞ'a ait bir patlayıcı imalathanesine düzenlediği saldırıda 10 terörist öldürüldü." dedi.

Cuburi, içerisinde bulunan maddeler nedeniyle şiddetli patlamaların yaşandığını söz konusu imalathanenin yerle bir edildiğini ifade etti.

Kerkük'ün batısında bulunan Havice ilçesi ile ona bağlı Riyaz, Reşad, Abbasi ve Zap kasabalarının kontrolü, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

Etiketler: DEAŞ, teröristler, Irak, Irak ordusu
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