DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 97'si geri alındı

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin komutanı Paul Funk, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, "Irak'ta DEAŞ'ın kontrol ettiği toprakların yüzde 97'si geri alındı. Bundan dolayı Iraklıları kutluyoruz." dedi.

DEAŞ militanlarının Irak'ta sığınmacıların arasında gizlendiğini belirten Funk, bu yüzden örgütün hâlâ tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Funk, "Koalisyon güçleri DEAŞ'la mücadeleye devam edecek ve Irak'ta hükümetin istediği kadar kalacak. Koalisyonun görevi sadece terörle mücadele değil, onu kökünden sökmektir. Iraklıların bundan sonra karşılaşacağı sorun da DEAŞ'ın ektiği binlerce mayın ve patlayıcılar olacak. Bunların imha edilmesi zaman alacak." diye konuştu.

Kaynak: AA