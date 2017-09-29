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DEAŞ'ın elindeki bazı bölgelerde kontrol sağlandı

Irak güçlerinin, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildiridi.

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DEAŞın elindeki bazı bölgelerde kontrol sağlandı

Irak güçlerinin, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu bazı bölgelerde kontrolü sağladığı bildiridi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Güçleri Komutanı Korgeneral Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batı kesimindeki El-Abbasi nahiyesinin, ordu birlikleri ve Haşdi Şabi'nin desteğiyle tamamen DEAŞ'tan kurtarıldığını" belirtti.

Öte yandan Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Cebbar Hasan, yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın Kerkük'ün batısı ile Diyala arasındaki en önemli destek yollarından biri konumundaki Cibal Mekhul bölgesinin, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına aldığını" ifade etti.

Haşdi Şabi birliklerinin de Kerkük'e bağlı Havice'nin güney kesimindeki "Alas" petrol sahalarına bakan tepelerde kontrolü sağladığını kaydeden Hasan, DEAŞ militanlarının bölgeden çekilmeden önce bazı petrol kuyularını ateşe verdiğini aktardı.

Bu arada Üstteğmen Baha el-Miyahi de bugünkü operasyonlarda Havice'ye bağlı 6 köyü ele geçirdiklerini söyledi.

DEAŞ'lı teröristlerin operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü 6 araçla saldırı düzenlediğini belirten Miyahi, söz konusu saldırılardaki kayıplara ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

Irak'ta 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyuran Başbakan Haydar el-İbadi, bugün de ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.

Etiketler: DEAŞ, Irak, Kerkük, terör örgütü
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