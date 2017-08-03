'DEAŞ'ın 3 elebaşı ve üst düzey yetkilileri öldürüldü'

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyonun hava saldırılarında, terör örgütü DEAŞ’ın dış operasyonları ve bomba yapımından sorumlu üç elebaşının ve birçok üst düzey yetkilisinin öldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Albay Dillon, Bağdat’tan video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta yedi DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü teyit ettiklerini hatırlatan Dillon, bu hafta da örgütün dış operasyonlarından ve bomba yapımından sorumlu birçok elebaşının ölümünü teyit ettiklerini söyledi.

Dillon, 24 Temmuz’da Suriye’nin Ebu Kemal ili yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında, DEAŞ'ın dış operasyonlarından sorumlu Abdul Gafur isimli teröristin öldürüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Sözcü Dillon, ayrıca Abdul Gafur’un yardımcısı Ebu Hammam ile üç DEAŞ militanının ise 16 Temmuz’da Dey ez-Zor yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü dile getirdi.

Söz konusu iki militanın da Ortadoğu ve Batı ülkelerinde saldırı planlayan üst düzey örgüt mensubu olduğunu ifade eden Dillon, Gafur ve Hammam’ın öldürülmesinin DEAŞ’ın bölgeler arası bağlantılarına darbe vurduğunu belirtti.

Diğer taraftan koalisyonun 13 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlediği bir hava saldırısında ise DEAŞ’ın patlayıcı uzmanı Ebu Fattum isimli militanın öldürüldüğünü ifade eden Dillon, Fattum’un aynı zamanda yabancı ülkelerdeki DEAŞ militanlarına bomba yapımı ve yıkıcı eylemler düzenlemeleri konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü.

Listede doğu Avrupalı yabancı savaşçılar da var

Koalisyon’un, Doğu Avrupa ülkelerinde DEAŞ için yabancı savaşçı devşiren örgüt mensuplarını da hedef aldığını dile getiren Dillon, 7 Temmuz’da Meyadin yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında Kosovalı Arnavut kökenli Lavdrim Muhaheri’nin öldürüldüğünü aktardı.

Dillon, Muhaheri’nin kendisini Kosovalı DEAŞ militanlarının lideri olarak adlandırdığını belirtti. Muhaheri’yi, birçok terör saldırısının planlayıcısı olarak tanımlayan Dillon, söz konusu militanın 2016 yılında Arnavutluk’ta oynanan İsrail-Arnavutluk milli takım maçlarına yönelik başarısız saldırının da planlayıcısı olduğunu dile getirdi.

ABD, Rakka’da kalıcı silahlı güç oluşturuyor

Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti.

Dillon, “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor.” dedi.

Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak gruba katıldığını ifade eden Dillon, "şimdilik söz konusu kuvvetin sayısının 850 olduğunu" dile getirdi.

Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti.

Şuhuk’tan ağır silahlar alındı

Dillon ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta desteğini kestiği Suriye’nin güneyindeki El Tanif kampındaki Şüheda Karyateyn (Şuhuk) adlı muhalif gruptan verdikleri ağır silahları topladığını duyurdu.

Dillon, "Geçen hafta liderleri ile görüştükten sonra Şuhuk, koalisyonun kendilerine verdiği ağır silah ve ekipmanı geri getirdi ancak bazı küçük silahların ve hafif araçların onlarda kalmasına izin verildi.” diye konuştu.