'DEAŞ'a yönelik sempatiyi sona erdirmek için çalışacağız'

Endonezya Emniyet Genel Müdürü Tito Karnavian, ülkede terör örgütü DEAŞ'a sempatiyi bitirmek için Türkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istediklerini söyledi.

Jakartapost'ta yer alan habere göre, Karnavian, terörle mücadelenin 2017'de güvenlik önceliklerinin başında yer alacağını açıkladı.

Endonezya'daki en tehlikeli terör gruplarından Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) ile mücadeleye devam edeceklerini belirten Karnavian, "Sulewasi Adası'nda faaliyet gösteren DEM'e son vereceğiz. Endonezya'daki tüm terör unsurlarını temizlemek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Uluslararası tehdit olan DEAŞ terör örgütüyle mücadelede daha somut adımlar atılacağını söyleyen Karnavian, "Geçmişte DEAŞ bağlantısı olan Endonezya vatandaşlarıyla ilgili inceleme başlatılacak. Ülkemizde DEAŞ'a sempatiyi bitirmek için çalışmalar yapacağız. Bunun için Türkiye, Malezya ve Singapur ile ortak hareket etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Endonezyalı yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 600 Endonezyalının DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gittiğini, bazılarının çatışmalarda hayatını kaybettiğini, bazılarının ise ülkeye geri döndüğünü açıklamıştı. AA