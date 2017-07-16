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DEAŞ'a son yılların en büyük darbesi

Irak'ın Musul kentini kurtarma operasyonlarında 25 binden fazla terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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DEAŞa son yılların en büyük darbesi

Irak'ın Musul kentini kurtarma operasyonlarında 25 binden fazla terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, Musul kentinin kurtarılması için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlardan bu yana 25 binden fazla teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu zaman dilimi içerisinde 450'den fazla intihar eylemcisinin öldüğünü ifade eden Yarullah, Irak güçleri tarafından bin 247'si bomba yüklü yaklaşık 3 bin aracın imha edildiğini, 130 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten itibaren DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti. 

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