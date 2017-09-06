  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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DEAŞ yanlısı terör hücresi çökertildi

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Nador kentinde DEAŞ yanlısı 6 kişilik bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

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DEAŞ yanlısı terör hücresi çökertildi

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Nador kentinde DEAŞ yanlısı 6 kişilik bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör hücresinin Nador kenti kırsalındaki Beni Şeyker bölgesinde çökertildiği ifade edildi. Yakalanan 6 kişi arasında Melilla'da yaşayan Fas asıllı bir İspanyol vatandaşının da olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonun, İspanyol emniyetiyle iş birliği halinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, yakalanan kişilere, her iki ülkede terör saldırıları planlama, Irak ve Suriye'ye terör örgütü DEAŞ için savaşacak insan gönderme suçlamaları yöneltildi.

İspanya'da 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda birçok Fas asıllı İspanyol gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Fas, İçişleri Bakanlığı, DEAŞ
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