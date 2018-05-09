  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DEAŞ ve Taliban Afganistan'a eş zamanlı saldırı düzenledi

DEAŞ ve Taliban Afganistan'a eş zamanlı saldırı düzenledi

Afganistan'da iki ayrı polis merkezine eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırılardan birini DEAŞ, diğerini de Taliban üstlendi.

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DEAŞ ve Taliban Afganistana eş zamanlı saldırı düzenledi

Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Bermek, düzenlediği basın toplantısında, iki saldırganın başkent Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki 13. polis merkezine silahlı ve roketli saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 2 polis de yaralandı.

Saldırganlar yaklaşık bir buçuk saat süren çatışma sonucu etkisiz hale getirildi.

10. bölge polis merkezine saldırı

Ayrıca eş zamanlı olarak Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki 10. bölge polis merkezine de saldırı düzenlendi5 saldırgandan biri, üzerine yerleştirdiği bombayı polis merkezinin girişinde patlattı. Diğer saldırganlar içeriye girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh, her iki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını söyledi. 

Kabil'in 13. bölge polis merkezine düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ ve 10. bölge polis merkezine gerçekleştirilen saldırıyı ise Taliban üstlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Afganistan, saldırı, DEAŞ, taliban, Kabil
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