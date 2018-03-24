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Buradasınız : » » DEAŞ ve EL-Kaide, Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıktan yararlanıyor

DEAŞ ve EL-Kaide, Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıktan yararlanıyor

Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi (CISSA) Genel Sekreteri Shimels Semayat, Doğu Afrika ülkelerinin teröristlerin hedefinde olduğunu söyledi.

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DEAŞ ve EL-Kaide, Kuzey Afrikadaki istikrarsızlıktan yararlanıyor

DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı terör örgütlerinin Doğu Afrika'daki eylemlerini gerçekleştirebilmek için Kuzey Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıktan yararlandıklarını ifade eden Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi (CISSA) Genel Sekreteri Shimels Semayat, Libya'da 2010 yılındaki hükümet karşıtı çatışmalar nedeniyle bu ülke başta olmak üzere Kuzey Afrika'daki istikrarsızlığın DEAŞ'ın gelişmesi için verimli zemin oluşturduğuna dikkati çekti.

Semayat, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ayrılıkçı "Müttefik Demokratik Güçler" (ADF) isimli grup ile Somali'deki Eş-Şebab örgütünün uluslararası terör gruplarıyla bağlantıları nedeniyle bölge için en büyük tehdit olduğuna işaret etti.

Semayat, Doğu Afrika ülkelerinde son dönemde ortaya çıkan insan kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama gibi suçlarla mücadele için bölgedeki istihbarat paylaşımının önemine değindi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren, 1990'lı yıllarda kurulan ADF, Afrika ülkeleri Kongo ve Uganda tarafından terör örgütü kabul ediliyor.    

Kaynak: AA

Etiketler: terör, el-Kaide, DEAŞ, afrika
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