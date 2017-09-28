DEAŞ üyesinin annesine iki yıl hapis

Paris'te 43 yaşındaki Nathalie Haddadi adlı kadın, Suriye'de DEAŞ saflarında savaşırken ölen oğluna para göndererek terörü finanse ettiği suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Paris Ceza Mahkemesi, 2015'te Malezya'ya giden ve daha sonra Suriye'ye geçerek DAEŞ'a katılan 21 yaşındaki bir Fransız vatandaşının annesinin yargılandığı davayla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Anne Haddadi'ye, oğluna uçak bileti aldığı ve 2 bin 800 avro nakit para gönderdiği gerekçesiyle terörü finansa etmek suçundan 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Haddadi'nin avukatı Herve Denis, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Suçlamalara inanamadığını kaydeden anne Haddadi, kesinlikle bu yönde bir faaliyetinin olmadığını ve sadece oğluna günlük giderleri için para yardımı yaptığını dile getirdi.

Haddadi ayrıca, oğlunun Suriye'de veya DEAŞ saflarında savaştığı bilgisine de sahip olmadığını savundu.

Savcılık adli kontrol altında tutulan Haddadi'nin 18 ay hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.