  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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'DEAŞ üyeleri uluslararası suçlar kapsamında cezalandırılmalı'

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hakkındaki BM raporunda, "DEAŞ üyeleri, uluslararası suçlar kapsamında cezalandırılmalı." ifadesine yer verildi.

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DEAŞ üyeleri uluslararası suçlar kapsamında cezalandırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması sürecinde en az 2 bin 521 sivilin hayatını kaybettiğini, 824 bin sivilin yerinden edildiğini, 74 toplu mezar bulunduğunu ve DEAŞ üyelerinin işlediği suçların uluslararası suçlar kapsamında yer aldığını bildirdi.

BM raporunda, sivillere yönelik toplu gözaltılar olduğu, sivillerin kalkan olarak kullanıldığı ve bölgeden kaçanların ayrım gözetmeksizin hedef alındığı kaydedildi.

"UCM'nin yargılama yetkisini kabul etmiyor"

Raporda, DEAŞ'ın yaptığı soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi uluslararası suçların cezalandırılması için BM Güvenlik Konseyi ile BM İnsan Hakları Konseyi'ne ve uluslararası topluma gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.

Uluslararası suçların cezalandırılması için Irak'ta gerekli mahkemelerin ve mekanizmanın olmadığına işaret edilen raporda, "Irak'taki mahkemelerin ülkedeki uluslararası suçları yargılama mekanizması yok ve Irak, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf ülkeler arasında yer almıyor ve UCM'nin yargılama yetkisini kabul etmiyor." değerlendirmesine yer verildi.

 "DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde 2014'ten beri en az 74 toplu mezar bulundu"

Raporda, "Musul'daki askeri operasyon sırasında çoğunlukla DEAŞ saldırıları nedeniyle en az 2 bin 521 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 741'i infaz edildi. Ayrıca, bin 673 sivil yaralandı ve 824 bin sivil yerinden edildi." bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki toplu mezarlarda birçok cesede ulaşıldığının ifade edildiği raporda, "Irak'ta daha önce DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan bölgelerde 2014'ten beri en az 74 toplu mezar bulundu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, DEAŞ, Musul
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