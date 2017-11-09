DEAŞ Suriye'deki son kalesini de kaybetti

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük kısmını PKK/PYD'nin işgal ettiği Haseke'deki son kalesi Merkede'den çatışmadan çekildi. Böylece Haseke'nin tamamına yakını PKK/PYD'nin kontrolüne girmiş oldu.

Örgüt, eş zamanlı olarak Irak sınırındaki Deyrizor'un Bukemal ilçesinden de çekildi.

Rejim, Rusya ve İran'ın desteğini alarak, Deyrizor kent merkezini 3 Kasım'da ele geçirmişti. Bukemal'a yönelik operasyona, Irak sınırından top atışıyla Haşdi Şabi güçleri de destek sağladı.

DEAŞ, halen Deyrizor kırsalında sınırlı bir alanda varlık gösteriyor.

Irak sınırındaki Deyrizor ve Bukemal ilçesi, Temmuz 2014'te DEAŞ'ın kontrolünde girmişti.

AA