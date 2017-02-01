'DEAŞ, rejim bölgelerini kolayca teslim ederken, bize direniyor'

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Suriyeli askeri muhalif gruplardan Sultan Murat Tugayı Komutanı Ahmet Osman, "DEAŞ, rejim bölgelerini kolay bir şekilde teslim ederken, bizlere daha fazla direnç gösteriyor." dedi.

Osman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda gelinen noktayı AA muhabirine anlattı.

El Bab'ın alınmasının gecikmesine değinen Osman, terör örgütü DEAŞ’ın, geçen Aralık ayında Esed rejimden geri aldığı Tedmur'dan (Palmira) elde ettiği silahları, tank ve zırhlı araçları El Bab’ta Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı kullandığını belirtti.

Osman, "DEAŞ, rejim bölgelerini kolay bir şekilde teslim ederken, bizlere daha fazla direnç gösteriyor." dedi.

Rus uçaklarının güneyden ilerlemek isteyen Esed güçlerine kolaylık sağladığın işaret eden Osman, Ruslar, rejimin El Bab'a yaklaşması için hazırlık yapıyor. Dolayısıyla Ruslar, El Bab savaşını erteleyip rejim güçlerinin bölgeye yaklaşmasını istiyor." diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ocak'tan bu yana El Bab'ın güneyinde ilerleyen rejim güçleri, 13 köyü ele geçirdi.

"ABD, PYD/ PKK’nın emellerine engel olmamamız için bizi desteklemiyor"

Osman, ABD'nin harekata destek vermediğini hatırlatarak, "ABD, PYD/PKK'ya destek vermediğimiz ve onlarla savaştığımız için harekata katılan gruplara destek vermiyor.” dedi.

Türkmen komutan, ABD'nin Münbiç ve ülkenin kuzeyindeki bölgelerde PYD/PKK'ya desteğini sürdürdüğünü belirterek, "Bu yüzden ABD, PYD/ PKK’nın emellerine engel olmamamız için bizi desteklemiyor." diye konuştu. AA