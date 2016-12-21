DEAŞ Musul'da sivillere saldırdı

Kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'ndeki sahra hastanesinde görevli doktor Musab Mahmud, yaptığı açıklamada, DEAŞ tarafından kentin doğu mahallelerine düzenlenen havan mermisi saldırıları sonucu hayatını kaybeden 10 sivilin cesetleri ile 34 yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Mahmud, "Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olması ve sahra hastanesindeki imkanların bu hastaların tedavisi için yetersiz kalmasından dolayı söz konusu ağır vakalar Erbil'deki hastanelere gönderildi." dedi.

Üsteğmen Muhsin el-Cuburi ise Musul emniyet güçlerinin, Hayyu'l Kudüs Mezarlığı'ndan Gökçeli Mahallesi'ne girmeye çalışan bir intihar eylemcisini etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonunda kentin doğusunda hızlı ilerleme kaydedilirken, güney ve kuzey kesimlerinde DEAŞ saldırıları bu ilerleyişi engelliyor.