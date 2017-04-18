  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.668
    EURO 3.926
  • BIST 91373.78
    ALTIN 151.807
Buradasınız : » » DEAŞ, Musul'da sivillere saldırdı: 16 ölü

DEAŞ, Musul'da sivillere saldırdı: 16 ölü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
DEAŞ, Musulda sivillere saldırdı: 16 ölü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Birimi'nde görevli Yüzbaşı Hıdır el-Esedi, Musul'un batı yakasındaki es-Sevre Mahallesi'nde DEAŞ mensubu bir teröristin bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini belirtti.

Bombalı aracın belirlenen hedefe ulaşmadan bir sokakta patlatıldığını söyleyen Esedi, "İki evin yıkılması ve olay yerinde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan şiddetli patlama sonucu 4'ü çocuk 5'i kadın 16 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Irak'ın nüfus bakımından ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor. AA

Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ, bombalı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER