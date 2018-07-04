DEAŞ, liderleri Bağdadi'nin oğlunun Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu

DEAŞ terör örgütü, liderleri Ebubekir el-Bağdadi'nin çocuklarından biri olan Hudeyfe el-Bedri'nin, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütün propaganda amaçlı kullandığı yayın organlarından verilen açıklamada el-Bedri'nin, Humus kentindeki bir termik elektrik santralinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "El-Bedri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı.

Defalarca öldüğü duyurulan ancak teyit edilemeyen DEAŞ liderinin akıbetiyle ilgili ise bir bilgi yok ancak örgütün son haberi, Bağdadi'nin yaşadığını ima ediyor.

Daha önce de DEAŞ, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

Kaynak: Reuters