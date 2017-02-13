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DEAŞ liderinin toplantı yeri vuruldu

Irak Savunma Bakanlığından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu örgütün 13 üst düzey yöneticinin öldürüldüğü bildirildi.

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DEAŞ liderinin toplantı yeri vuruldu
Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin toplantı yerine yapılan hava saldırısı sonucu örgütün 13 üst düzey yöneticinin öldürüldüğünü duyurdu.
 
Bakanlığa bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak savaş uçakları, Bağdadi'nin örgüt yöneticileriyle yaptığı toplantı yerini bombalaması sonucu 13 üst düzey militan öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, Bağdadi'nin konvoyunun nasıl hedef alındığına ilişkin şunlar kaydedildi:
 
"Irak istihbaratı, Bağdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka kentinden Enbar'ın Kaim ilçesine ulaştığı bilgisini aldı. Bağdadi'nin içerisinde olduğu 3 araçlık konvoy, 9 Şubat tarihinde ilk önce Rakka kırsalından hareket edip Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarına ulaştı. Araçların değiştirilmesinden sonra Bağdadi'nin konvoyu, (sınır geçip) Enbar'ın Kaim ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaş uçakları, gelen istihbarat üzerine toplantı yerini bombaladı."
 
Bağdadi hakkında bilgi verilmedi
 
DEAŞ lideri Bağdadi'nin akıbeti hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu Aişe Irakı, Ebu Malik Telafer, basın sorumlusu Ebu Zeyd, Fırat Valisi Ebu Muhammed el-Hıyali, kimya dosyasından sorumlu Ebu Hüseyin el -Kureyşi, Musul Vilayeti sorumlularından Telaferli Ebu Esid, Hişam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-Rıkavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud Dıhuş, Ebu Malik el-Cizravi hava saldırısında öldürüldü." denildi. AA
 
Etiketler: deaş terör örgütü, Terörle Mücadele, hava operasyonu
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