DEAŞ Kerkük'te petrol kuyusuna saldırdı: 2 ölü

Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bulunan bir petrol kuyusuna düzenlediği silahlı saldırıda kuyunun güvenliğini sağlayan 2 polisin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afsaryav Kamil yaptığı açıklamada, "DEAŞ'lı teröristler, Kerkük'ün Dibis ilçesi yakınındaki bir petrol kuyusuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kuyunun güvenliğini sağlamakla görevli 2 polis öldü" dedi.

Saldırganların bölgenin kırsal kesimlerinde gizlenen DEAŞ unsurları olduğunu kaydeden Kamil, ''DEAŞ militanları saldırıdan hemen sonra bölgeden kaçmayı başardı'' diye konuştu.

Kamil, olay yerinde incelemeler yapıldığını ve teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu ayrıca, kent ve ilçe merkezlerinde terör eylemleri yapamayan DEAŞ'ın, bu tür yerlere düzenlediği saldırılarla bölgede varlığını sürdürdüğü mesajı vermeye çalıştığını ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

