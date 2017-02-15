DEAŞ Kerkük'te 8 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve iki buçuk yıldan beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinde 8 sivilin, Irak güvenlik güçlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle DEAŞ militanları tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, ''İstihbarat kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinde Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine bilgilendirme desteği veren 8 sivil önce örgütün sözde şeriat mahkemesince yargılandılar daha sonra kurşuna dizilerek infaz edildiler.'' dedi.

Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi, Zap ve Rıyad nahiyeleri ile çok sayıda köyün kontrolü Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. AA