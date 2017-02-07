  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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DEAŞ katyuşa füzeleriyle saldırdı: 11 ölü, 6 yaralı

Irak'ın Musul kentinin kuzeydoğusuna terör örgütü DEAŞ militanları tarafından katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırı sonucu 11 sivilin öldüğü, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

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DEAŞ katyuşa füzeleriyle saldırdı: 11 ölü, 6 yaralı

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Rıdvan el Behadli, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının Musul'un kuzeydoğusundaki 3'üncü Zuhur Mahallesi'ne 5 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocuklarının da yer aldığı 6 sivilin yaralandığını aktaran Behadli, çok sayıda aracın ve dükkanın da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Öte yandan Irak ordusuna bağlı yetkililer, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 14 DEAŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu. AA

Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ saldırısı, katyuşa füzeleri
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