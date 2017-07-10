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Buradasınız : » » DEAŞ Karşıtı Koalisyon'dan Musul açıklaması

DEAŞ Karşıtı Koalisyon'dan Musul açıklaması

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, 3 yıl terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde kalan Musul'un örgütten kurtarılmasıyla ilgili duyulan memnuniyeti paylaştı.

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DEAŞ Karşıtı Koalisyondan Musul açıklaması

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada “Koalisyon, Başbakan (Haydar) el-İbadi’nin Musul zaferini duyurmasını memnuniyetle karşılıyor ve sivilleri korumak için sıradışı bir çaba sarf ederken DEAŞ’a karşı önemli bir ilerleme kaydeden Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor.” denildi.

Musul’un bazı mahallelerinde patlayıcıların ve saklanmış DEAŞ militanlarının temizlenmesinin devam ettiği belirtilen açıklamada Musul’un tamamen Irak ordusunun eline geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, Koalisyon Komutanı Korgeneral Stephen Townsend'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"Küresel koalisyon, zalim ve kötü bir düşmana karşı tarihi zaferlerinden dolayı Başbakan el-İbadi’yi ve Irak güvenlik güçlerini tebrik ediyor. Ancak dikkat edin bu zafer DEAŞ’ı bitirmez ve önümüzde daha zor bir savaş var. Ama ikiz başkentlerinden birini ve sözde halifeliklerinin bir incisini kaybetmeleri onlara elbette ki büyük bir darbedir. Musul hem ordu için zor bir savaştı ve koalisyon çetin bir savaş sonucu elde ettikleri zaferlerini kutlarken Iraklı ortaklarının yanında durmakla gurur duyuyor."

Açıklamada, Iraklı milis ve Kürt Peşmerge kuvvetlerinin de katkılarına değinilirken Musul’un işgalinde DEAŞ’ın Atabey Nurettin Zengi Camii ve Hazreti Yunus Türbesi dahil kentteki birçok dini ve kültürel yapıyı yok ettiği ifade edildi.

DEAŞ’ın Irak’ın birçok bölgesinde varlığını sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada koalisyonun örgüte karşı Irak’ın yanında olacağı vurgulandı.

Etiketler: DEAŞ karşıtı koalisyon, Musul, açıklama, abd
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