DEAŞ, Irak'ta sivillere ateş açtı: 10 ölü

Irak'ta Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, DEAŞ'lı teröristlerin, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.
Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristler bölgeden kaçarken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
DEAŞ'a bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.
Kaynak: AA