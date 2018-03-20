DEAŞ, Irak'ta kaçırılan Hindistan vatandaşlarını öldürdü

İşçilerin cesetlerinin, uydu görüntülerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bir toplu mezarda bulunduğuna işaret eden Swaraj, DNA testleri sonucu 38 cesedin 2014'te kaçırılan işçilere ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Swaraj, bir cesette yapılan testlerde de yüzde 70 eşleşme sağlandığını söyledi.

Bakan Swaraj, işçilerin cesetlerinin memleketlerine gönderileceğini ifade etti.

Çoğu Pencap, Bihar, Himaçal Pradeş ve Bengal eyaletlerinden Irak'a çalışmaya giden işçiler, 2014'te terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından, Musul'dan ayrılmaya çalışırken kaçırılmıştı.

Kaynak: AA